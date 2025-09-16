Estátua de Preta Gil é inaugurada em Copacabana ao lado da de Gilberto Gil

Publicada em 16/09/2025 às 10h25
Uma estátua em homenagem à cantora Preta Gil foi inaugurada nesta segunda-feira (15) na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. A escultura está posicionada em frente ao Copacabana Palace, ao lado da estátua de seu pai, Gilberto Gil. Com informações do BNews.
A iniciativa partiu de um pedido de fãs e foi realizada pelo quiosque Areia MPB, administrado pela Orla Rio, que também havia homenageado Gilberto Gil em 2023. O local passou a ser referência de memória cultural, especialmente por estar próximo à residência do cantor.
Nos últimos meses, Preta Gil já havia recebido outra homenagem. A Prefeitura do Rio deu o nome de Circuito Preta Gil ao trajeto dos megablocos de Carnaval, marcando sua ligação com a folia da cidade.
Segundo Bruno de Paula, sócio do Areia MPB, a instalação da escultura atendeu a um desejo coletivo manifestado pelos admiradores da cantora.
