Estações de hidratação estabelecem nova realidade no dia a dia do porto-velhense

Com foco em ações práticas que impactam diretamente no bem-estar da população, a Prefeitura de Porto Velho vem investindo em iniciativas que melhoram a qualidade de vida nos espaços públicos. Um exemplo são as estações de hidratação, já disponíveis em locais de grande circulação e convivência social.
Até o momento, três estações foram entregues: no Espaço Alternativo, no Skate Parque e no Parque da Cidade. Esses locais recebem diariamente milhares de pessoas para lazer, práticas esportivas e atividades em família.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, os novos equipamentos representam um avanço na infraestrutura urbana e incentivam hábitos saudáveis. “Isso é um ganho para quem frequenta esses espaços. É um local para integração, seja a criança, a mãe que precisa preparar a mamadeira, os atletas, os animais de estimação. Todos podem aproveitar melhor a nossa Porto Velho”, afirmou o prefeito.
As estações oferecem água gelada para refresco, água quente para preparo de mamadeiras, bebedouro exclusivo para cães e pets e até um jato de água para amenizar o calor, reforçando o compromisso da gestão municipal com saúde, inclusão e qualidade de vida.
