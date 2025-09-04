Espigão do Oeste já registrou 85 casos de Chikungunya em 2025 e alerta população

Por ASSESSORIA
Publicada em 04/09/2025 às 15h04
Espigão d’Oeste já registrou 85 casos de Chikungunya em 2025, um alerta para todos nós: é hora de redobrar os cuidados com a prevenção.
A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e provoca sintomas como febre alta, dor intensa nas articulações, dor de cabeça e manchas na pele. Em muitos casos, as dores articulares podem durar semanas ou até meses, comprometendo a qualidade de vida.
A prevenção está em nossas mãos:
• Tampe caixas d’água
• Elimine qualquer foco de água parada
• Mantenha quintais e terrenos limpos
Com atitudes simples, podemos proteger nossa cidade e nossas famílias. Não dê chance ao mosquito.
