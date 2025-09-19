Escola Nova República recebe ação educativa do Batalhão de Polícia Ambiental

Publicada em 19/09/2025 às 11h53
Em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro, o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar de Rondônia promoveu uma atividade educativa especial na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Nova República. A ação, realizada nesta semana, teve o objetivo de sensibilizar as crianças sobre a importância da preservação ambiental.
A programação contou com dinâmicas interativas e conversas educativas, conduzidas pelos policiais ambientais, que abordaram temas essenciais como o cuidado com a natureza, o valor das árvores e o papel de cada indivíduo na construção de um futuro sustentável.
Michele Almeida, diretora da escola, destacou o impacto positivo da ação nas crianças. “Foi um momento de aprendizado e reflexão. Nossas crianças participaram com muita alegria e levaram para casa uma mensagem de amor e respeito pela natureza. Essa parceria é fundamental para fortalecer a consciência ambiental desde a infância”, afirmou.
O secretário municipal de Educação, Leonardo Leocádio, também ressaltou a importância da iniciativa. “Ações como essa mostram que a educação vai além da sala de aula. É quando unimos esforços, como a colaboração entre a escola e instituições como o BPA, que conseguimos formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o futuro do nosso planeta”, destacou.
A ação não apenas aproximou os alunos das questões ambientais, mas também fortaleceu a parceria entre a escola e a Polícia Militar de Rondônia, cuja missão é proteger tanto a vida quanto o meio ambiente.
Texto: Meiry Santos
