Escola municipal realiza ações da Semana Nacional do Trânsito

Para enfatizar, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre a importância da segurança no trânsito, a Escola Municipal de Educação Infantil Omar Godoy deu início, na manhã desta quinta-feira, 18, a um cronograma especial de atividades em alusão à Semana Nacional do Trânsito, realizada neste ano entre os dias 18 e 25 de setembro.
As ações, que passam a integrar o calendário escolar, têm como principal objetivo promover a cidadania e o respeito às leis de trânsito por meio de atividades lúdicas, estimular a reflexão sobre os comportamentos no dia a dia e contribuir para a formação de uma cultura de paz e responsabilidade no trânsito, destacando que cada escolha faz diferença na segurança de todos.
Para encerrar o circuito de atividades, a escola receberá, no dia 3 de outubro, nos períodos matutino (8h30) e vespertino (16h15), a equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que ministrará uma palestra educativa direcionada às crianças. Na mesma ocasião, os alunos participantes ainda concorrerão ao sorteio de duas bicicletas.
A iniciativa reforça o compromisso da Escola Municipal Omar Godoy em atuar na formação integral de seus alunos, mostrando que a educação para o trânsito é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais consciente, segura e responsável.
