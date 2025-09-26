Escola do Legislativo leva curso de redação para o Enem a Monte Negro

Publicada em 26/09/2025 às 14h15
A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) está oferecendo em Monte Negro o curso de redação voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A capacitação beneficia dezenas de estudantes do ensino médio que se preparam para a prova marcada para o final do ano.
O diretor da Escola do Legislativo, Welys Assis, explicou que o curso tem carga horária de 20 horas e reforça a preparação dos jovens para a redação. “Esse curso atende a um pedido do vereador Sereno e do deputado Pedro Fernandes. Prontamente organizamos a turma em Monte Negro, pois sabemos da importância de levar esse reforço educacional aos municípios”, destacou.
A formação foi ministrada pela professora Laís Molitor, que compartilhou técnicas e orientações essenciais para auxiliar os estudantes na produção de textos mais estruturados e de acordo com as exigências do Enem.
O deputado Pedro Fernandes também ressaltou a importância da ação. “Esse curso aplicado pela Escola do Legislativo é fundamental para preparar melhor nossos estudantes. A redação tem um peso decisivo no Enem e garantir essa capacitação em Monte Negro significa oferecer oportunidade para que nossos jovens tenham mais condições de disputar uma vaga no ensino superior”, afirmou.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), lembrou que a iniciativa integra o compromisso da Casa de Leis de ampliar o acesso à educação em todo o estado. “Nosso objetivo é levar cursos e capacitações aos 52 municípios rondonienses, oferecendo oportunidade e inclusão para a juventude”, reforçou.
A presença da Escola do Legislativo em Monte Negro fortalece a política da Alero de investir em educação e qualificação, aproximando os estudantes de ferramentas que podem fazer diferença em sua trajetória acadêmica e profissional.
