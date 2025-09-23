Escola Bilíngue Porto Velho transforma vidas com educação inclusiva e valorização da cultura surda

Publicada em 23/09/2025 às 08h56
Fundada em 2013, a Escola Municipal Bilíngue Porto Velho foi criada com o objetivo de proporcionar uma educação inclusiva e de qualidade, que respeite a identidade linguística e cultural da comunidade surda. Além disso, garante o acesso pleno ao conhecimento por meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras), promovendo o desenvolvimento linguístico, cognitivo, social e cultural dos estudantes surdos, como ferramenta de comunicação e inclusão na sociedade.
De acordo com a diretora da escola, Sirleia Araújo, a instituição oferece metodologia diferenciada
São 160 alunos matriculados na escola, que oferece ensino da pré-escola ao 5º ano do fundamental. De acordo com a diretora da escola, Sirleia Araújo, a instituição oferece metodologia diferenciada, ou seja, professores trabalham com as duas modalidades da Língua Brasileira de Sinais denominadas L-1, a primeira língua (sinais) e L-2, que é o português na modalidade escrita.
“Nem todos os nossos alunos são surdos, a gente chama de ouvintes, mesmo assim eles também aprendem a Libras. As famílias parabenizam, valorizam e apoiam nosso trabalho e por isso eu me sinto feliz em poder transformar as vidas dessas famílias. Nossos professores são capacitados para exercerem essa função e a gente ama o que faz”, disse a diretora.
TRANSFORMANDO VIDAS
O professor José Roberto atua na escola há três anos e destaca que é fundamental garantir a inclusão, a aprendizagem e o desenvolvimento pleno dos estudantes surdos e ouvintes. Os professores atuam como ponte entre a língua de sinais e os conteúdos escolares, respeitando a identidade linguística e cultural dos alunos.
“Quando eu cheguei na escola eu já era professor de Língua Brasileira de Sinais e a libras está na minha vida há 25 anos. Meu sonho era trabalhar na Escola Bilíngue e a gente faz um ensino bimodal, falando e sinalizando ao mesmo tempo, para que tanto o aluno ouvinte quanto o aluno surdo tenham acesso às informações. É muito gratificante, porque muitos alunos têm dificuldades em aprender e quando a gente vê o resultado, ficamos emocionados com a evolução das nossas crianças”, concluiu o professor.
A Escola Bilíngue Porto Velho transforma não apenas a vida dos estudantes, mas também a realidade das suas famílias, trazendo inclusão, empoderamento e novas oportunidades. A cuidadora Edneide Carvalho, é mãe da Emanuela Clarice, 10 anos, que está no 5º ano e estuda na escola desde da pré-escola.
“Quando eu conheci a escola, eu achei muito interessante, devido que não acolhe somente alunos surdos, mas também outras crianças. Minha filha não é surda e ela gosta muito daqui, e eu tenho que parabenizar toda a direção da escola. Quando minha filha fez os primeiros sinais, eu fiquei muito emocionada e hoje ela fala que quer ser professora de libras”, disse a mãe.
POLÍTICAS PÚBLICAS
Inclusão sempre foi uma das prioridades da atual gestão da Prefeitura de Porto Velho. Entre as primeiras medidas adotadas pelo prefeito Léo Moraes, foi o serviço de ônibus adaptado para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus acompanhantes, criação e ampliação de vagas exclusivas de estacionamento destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com deficiência (PcD) e idosos.
Além da sinalização horizontal e vertical nesses espaços, a gestão municipal também tem garantido um processo ágil para emissão da credencial que permite o uso correto dessas vagas. Outro destaque foi entrega impressora especial para aluno com deficiência visual. A Prefeitura de Porto Velho estuda, a implantação de um projeto que atenda de forma especializada as crianças com TEA na capital.
DIVERSIDADE EM CENA
Com o objetivo de valorizar a cultura surda, promover a inclusão, o respeito à diversidade e o reconhecimento da identidade surda como parte fundamental da sociedade, a Escola Bilíngue Porto Velho realiza no dia 27 de setembro a Mostra de Arte e Cultura Surda: Diversidade em Cena.
O evento acontece no Teatro Banzeiros, a partir das 8h, promovendo o talento das crianças em uma mostra que une teatro, bilinguismo e acessibilidade cultural, refletindo o compromisso da prefeitura de Porto Velho com uma educação inclusiva. A entrada é gratuita e toda comunidade porto-velhense é convidada para participar desse momento especial para a Escola Bilíngue.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!