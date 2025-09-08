Energisa reforça orientações de segurança durante o período de chuvas em Rondônia

Publicada em 08/09/2025 às 10h35
O período de chuvas intensas em Rondônia, especialmente entre setembro e outubro, aumenta os riscos para a população e para a rede elétrica devido à alta incidência de raios, fortes rajadas de vento que podem chegar a 100 km/h e até chuvas de granizo. Para reduzir acidentes e preservar vidas, a Energisa reforça orientações de segurança que devem ser adotadas durante tempestades.
Segundo dados da plataforma NetClima, em 2024, mais de 840 mil raios atingiram o solo rondoniense nesse intervalo, um aumento de 772% em relação à média dos outros meses do ano, que registraram cerca de 96 mil ocorrências. O cenário reforça a necessidade de prevenção e atenção redobrada.
Entre as recomendações da Energisa estão:
Nunca se aproximar de fios partidos ou caídos ao solo;
Jamais tentar remover objetos em contato com a rede elétrica;
Desligar aparelhos eletroeletrônicos durante tempestades;
Acionar imediatamente a concessionária, pelo 0800 647 0120, em casos de árvores, postes ou objetos sobre os cabos.
“A orientação é clara: ao identificar cabos rompidos ou qualquer situação de risco envolvendo a rede elétrica, a conduta correta é manter distância e acionar a Energisa. Nossas equipes são treinadas para atuar com segurança e agilidade nessas situações”, destaca Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.
Plano de contingência
A Energisa monitora o clima em tempo real por meio do Centro de Operações para atuação de forma rápida com o objetivo de trazer o mínimo de impacto para o cliente. A distribuidora tem aplicado seu plano de atendimento em situações de contingências, que contemplam desde ações que antecedem o período chuvoso como a realização de inspeções, intensificação das manutenções preventivas, assim como o reforço de equipes para atuação neste período.
A empresa orienta que, em qualquer ocorrência relacionada à rede elétrica, a população utilize exclusivamente os canais oficiais de atendimento ou acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Central de Atendimento: 0800 647 0120 (24 horas, ligação gratuita)
WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível para Android e iOS
