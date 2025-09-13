Endividamento brasileiro chega a 90% do PIB e acende alerta fiscal

Publicada em 13/09/2025 às 10h15
A dívida pública brasileira alcançou o equivalente a 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em julho, de acordo com o padrão do Fundo Monetário Internacional (FMI). O cálculo considera os títulos do Tesouro Nacional que estão na carteira do Banco Central, o que amplia o índice em relação ao critério oficial usado no país.
Pelos dados divulgados pelo Banco Central, a dívida do setor público consolidado somou R$ 9,6 trilhões, o que corresponde a 77,6% do PIB. O BC explicou que sua metodologia, aplicada desde 2008, não inclui os papéis que mantém em carteira, utilizados para regular a liquidez no mercado e a taxa Selic, hoje em 15% ao ano.
Relevância do indicador
A relação entre dívida e PIB é acompanhada de perto pelo mercado financeiro como termômetro da capacidade do país de honrar seus compromissos. Quanto maior o endividamento, maior o risco de instabilidade e de calote em momentos de crise.
Especialistas apontam que o aumento da dívida, impulsionado pelo crescimento dos gastos públicos, pressiona a taxa de juros e encarece o crédito no setor produtivo, dificultando a expansão da economia.
