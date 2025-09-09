Encontro para fortalecer o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica acontece nesta terça-feira

Publicada em 09/09/2025 às 12h02
A Prefeitura Municipal de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza nesta terça-feira (9), no Centro de Formação de Profissionais da Educação, anexo ao Teatro Banzeiros, o evento “Todos pelo Ideb 2025: Compromissos que transformam vidas”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das ações estratégicas que visam à melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no município.
O encontro reunirá gestores escolares, técnicos da Semed, diretores e professores em um grande momento de reflexão sobre os avanços já conquistados e sobre os desafios que ainda precisam ser superados para a elevação da qualidade da educação pública.
SOBRE O IDEB
Criado em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é o principal indicador da qualidade educacional no Brasil. Ele combina dois fatores essenciais: o fluxo escolar (aprovação e evasão) e o desempenho dos alunos em avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
Esses resultados são fundamentais para dimensionar o processo de ensino-aprendizagem, a gestão escolar, os investimentos realizados, além de apontar caminhos para a equidade, cidadania e valorização dos profissionais da educação.
De acordo com a Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundeb, escolas públicas que conseguem melhorar seus índices, aliando aprendizagem à redução das desigualdades, recebem pontuação adicional, fortalecendo ainda mais o compromisso com a educação inclusiva e de qualidade.
Atualmente, Rondônia ocupa o 15º lugar nacional entre os estados brasileiros, com índice de 5,5, enquanto Porto Velho figura em 19º entre as capitais, com nota 5,3, considerando aspectos como evasão escolar, reprovação, distorção idade/série e condições do ambiente escolar.
AGENDA DE COMPROMISSOS
O evento será marcado pela apresentação dos indicadores educacionais, compartilhamento de boas práticas entre escolas da rede municipal, oficinas e pela assinatura do Pacto de Metas para 2025, momento em que os representantes das 106 escolas municipais assumirão compromissos em prol da elevação do Ideb em Porto Velho.
Entre as escolas que participarão compartilhando suas experiências estão a Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Pires, a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Belezas do Buriti.
PROGRAMAÇÃO
7h30 às 8h – Credenciamento dos participantes
8h às 8h30 – Apresentação cultural (músicos Lucas Naves e Remis) e coffee break
9h às 9h05 – Abertura oficial com autoridades
9h05 às 9h15 – Leitura do release do evento
9h20 às 9h30 – Execução do Hino do Município de Porto Velho
9h30 às 10h30 – Apresentação dos dados do Ideb (Leonardo Pereira Leocádio e Profa. Luciene Marques)
10h30 às 11h30 – Roda de conversa entre representantes das escolas Olavo Gomes Pires, São Pedro e Belezas do Buriti
11h30 às 12h – Assinatura do Pacto de Metas pelas escolas de todas as zonas da cidade e área rural
12h – Encerramento
UM PACTO COLETIVO
Ao final, a assinatura do Pacto de Metas representará a união de esforços entre escolas, comunidade escolar e poder público. Trata-se de um compromisso coletivo para garantir melhores resultados no ensino, fortalecer a permanência dos estudantes nas salas de aula e construir um futuro mais justo por meio da educação.
Com o lema “Compromissos que transformam vidas”, Porto Velho reafirma seu compromisso de que todos juntos pelo Ideb é o caminho para transformar a educação e a vida de milhares de crianças e jovens da capital rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!