Encontro de Gestores do TRT da 14ª Região terá foco em inovação e sustentabilidade

Publicada em 22/09/2025 às 15h09
A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promoverá, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro de 2025, o Encontro de Gestores do TRT-14. A atividade será realizada presencialmente, das 8h às 18h (horário de Rondônia), no auditório da sede do Tribunal, em Porto Velho (RO).
Com o tema “Gestão Pública em Transformação – Inovação, Diálogo e Sustentabilidade para o Futuro”, o evento tem como público-alvo diretores(as), assessores(as) de gabinetes, diretores(as) de Varas, secretários(as), coordenadores(as) e chefes de Divisão, que ocupam cargos em comissão dos níveis CJ-1 a CJ-4. A proposta é fomentar a reflexão sobre os desafios da administração pública, promover o aperfeiçoamento das práticas de gestão e fortalecer a integração entre lideranças institucionais.
>> Confira a programação:
29 de setembro (segunda-feira)
Solenidade de abertura com a presença de autoridades do TRT-14, da Escola Judicial e do SINSJUSTRA.
Conferência de abertura:
Tema: Gestão da Mudança e Novação: Estratégias, Liderança e Pessoas na Transformação Organizacional
Palestrante: Igor Henrique Rodrigues Santos
Continuação da conferência no período da manhã e tarde.
30 de setembro (terça-feira)
Palestra: Conectar, Compreender, Resolver: A Arte da Comunicação Plena e da Gestão de Conflitos
Palestrante: Igor Henrique Rodrigues Santos
Palestra: Sustentabilidade Institucional e ESG no Setor Público
Palestrante: Valter Tavares Nunes
1º de outubro (quarta-feira)
Palestra: Ambidestria Organizacional: O Equilíbrio entre Gestão de Pessoas e Inovação nos Processos de Trabalho
Palestrante: Carla Janaína Mendonça de Melo
Palestra: Protagonismo Sustentável: O Papel do Servidor Público na Construção de Políticas e Normas Eficazes
Palestrante: Valter Tavares Nunes
Palestra de encerramento: Resolução CNJ n. 351/2020: O Papel do Gestor na Construção de um Ambiente Laboral Saudável
Palestrante: Maria Giselle Andrade de Castro Barbosa
Confraternização e encerramento das atividades.
Capacitação obrigatória
A Escola Judicial ressalta que, conforme o artigo 12 da Portaria GP 1664/2019, os servidores que exercem funções comissionadas, incluindo os requisitados, devem cumprir ao menos 30 horas de capacitação anual, sendo obrigatória a participação em cursos de desenvolvimento gerencial.
Confira a programação completa do evento aqui.
Com um cronograma diversificado e voltado ao aprimoramento contínuo, o Encontro de Gestores 2025 será um importante espaço de desenvolvimento institucional, construção colaborativa e valorização das pessoas que atuam na Justiça do Trabalho da 14ª Região.
