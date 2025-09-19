Encontro apresenta resultados do Programa Avalia Porto Velho

Publicada em 19/09/2025 às 11h43
A Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (Semed) realiza, nesta sexta-feira (19), no Teatro Banzeiros, o encontro de compartilhamento dos resultados da 2ª edição do Programa Avalia Porto Velho 2025. O evento teve início às 8h e reúne gestores e equipes pedagógicas da rede municipal de ensino.
Na ocasião, são apresentados os principais dados obtidos na avaliação, com comparativos em relação à 1ª edição (avaliação diagnóstica). O objetivo é possibilitar uma análise da evolução do desempenho dos estudantes e subsidiar o planejamento de ações pedagógicas mais assertivas.
Durante o encontro, a Semed também disponibiliza os Cadernos de Sugestões Metodológicas, materiais elaborados para apoiar as escolas na definição e implementação de intervenções pedagógicas eficazes.
De acordo com a secretaria, o evento reforça o compromisso da rede municipal com a qualidade da aprendizagem, estimulando a reflexão coletiva e o uso de evidências como base para o fortalecimento das práticas educativas.
A programação conta ainda com a participação de Kary Falcão, da Seduc-RO, gerente das avaliações externas do Estado, que compartilhará orientações sobre o Saero 2025,
