Empresário é agredido em encontro com travestis em Ji-Paraná

Publicada em 25/09/2025 às 08h50
Um empresário viveu uma situação inusitada durante a noite desta quarta-feira (24), em Ji-Paraná. Ele estava em um Volkswagen Polo, na região da Rua Sena Madureira, quando foi agredido por uma travesti com quem, possivelmente, estaria em um programa sexual.
Segundo informações, além das agressões que deixaram seu rosto machucado, a vítima também teve cerca de trezentos reais levados.
Mesmo ferido, o empresário preferiu não registrar ocorrência para não ter sua identidade exposta, já que mantém postura discreta.
