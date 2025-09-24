Empresário de Ji-Paraná tem caminhonete roubada em Porto Velho

Publicada em 24/09/2025 às 09h15
Um empresário da cidade de Ji-Paraná foi sequestrado e roubado na madrugada desta quarta-feira (24), ao chegar a Porto Velho. A vítima teve sua caminhonete Hilux levada por criminosos. O homem, que não teve o nome divulgado, relatou que percebeu estar sendo seguido por um veículo diferente logo na entrada da capital.
Ao reduzir a velocidade, ele foi abordado por dois criminosos, um deles armado. A dupla anunciou o assalto, assumiu a direção do carro e ordenou que a vítima mantivesse a cabeça abaixada. O empresário foi mantido como refém por várias horas enquanto os bandidos rodavam pela cidade com o veículo.
O sequestro terminou quando os criminosos abandonaram a vítima em uma rua no bairro Três Marias, próximo ao posto de combustíveis Carga Pesada. Eles fugiram em seguida levando a caminhonete. A polícia foi acionada, mas os suspeitos ainda não foram localizados. O caso está sendo investigado.
