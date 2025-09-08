Emenda de Ezequiel Neiva no valor de R$ 350 mil já está na conta da Prefeitura de Nova Mamoré

Publicada em 08/09/2025 às 14h44
O valor será utilizado na aquisição de uma ambulância, que atenderá diretamente os moradores do Assentamento Tiago Campin (Foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar)
A Prefeitura de Nova Mamoré recebeu um importante reforço para a área da saúde, especialmente voltado à zona rural do município. Um recurso no valor de R$ 350 mil foi depositado na conta da administração municipal, fruto de emenda do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). O valor será utilizado na aquisição de uma ambulância, que atenderá diretamente os moradores do Assentamento Tiago Campin.
O valor viabilizado atende a um pedido do ex-vereador Zé Carlos, atual secretário adjunto municipal de Agricultura, que levou a demanda da comunidade ao conhecimento do deputado estadual Ezequiel Neiva. O compromisso havia sido firmado no início do ano com os próprios moradores do assentamento, e agora o recurso foi oficialmente liberado.
“Assumimos esse compromisso com os moradores do Assentamento Tiago Campin no começo do ano, e agora estamos entregando o recurso para a aquisição da ambulância. Nosso objetivo é garantir atendimento rápido e eficiente, mesmo nas regiões mais distantes do município”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.
A iniciativa faz parte das ações do deputado estadual Ezequiel Neiva voltadas ao fortalecimento da atenção básica à saúde, especialmente em áreas rurais onde o acesso a unidades de saúde é mais difícil. Segundo Ezequiel Neiva, o investimento em infraestrutura de saúde no interior é fundamental para garantir dignidade e salvar vidas. “Trabalhamos para que moradores da zona rural também tenham acesso a um atendimento de qualidade. Investir em ambulâncias é garantir que, em situações de emergência, os pacientes sejam socorridos com agilidade, mesmo nos locais mais distantes”, destacou o parlamentar.
Ezequiel Neiva destacou que sua atuação em Nova Mamoré tem sido fortalecida por parcerias sólidas com lideranças locais, como os vereadores Adalto Ferreira (União Brasil) e Jair da 29 (PL), além dos secretários Abílio Baiano e Zé Carlos. Segundo o parlamentar, essas lideranças têm desempenhado um papel fundamental na identificação das demandas da população rural, contribuindo diretamente para a efetivação de investimentos importantes no município.
“Contamos com lideranças comprometidas, que estão em contato direto com as comunidades e ajudam a mapear suas principais necessidades. A previsão é que a ambulância seja adquirida e colocada à disposição da comunidade nos próximos meses, garantindo mais segurança, agilidade e estrutura no transporte de pacientes do assentamento até as unidades de saúde do município”, disse.
Com a entrega deste novo veículo, será a terceira ambulância destinada por Ezequiel Neiva ao município. A primeira foi enviada ao distrito de Jacinópolis, a segunda ao distrito de Nova Dimensão, e agora o Assentamento Tiago Campin será contemplado.
