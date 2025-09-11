Em reunião técnica na PGE, MPRO e Sedam fortalecem ações ambientais de combate a queimadas e desmatamento em Rondônia

Publicada em 11/09/2025 às 16h23
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do Subprocurador-Geral Administrativo, Marcelo Lima de Oliveira, e do coordenador em exercício do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente (Gaema) e coordenador do Núcleo de Combate ao Crime Ambiental (Nucam) do MPRO, o promotor de Justiça Pablo Hernandez Viscardi, participou de uma reunião técnica na quarta-feira (11/9), na Procuradoria-Geral do Estado, no CPA, em Porto Velho. A reunião ajustou medidas conjuntas entre o MPRO e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) para o combate às queimadas e ao desmatamento no estado.
A iniciativa tem como objetivo cumprir decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 743, sob a relatoria do ministro Flávio Dino, a qual autoriza a abertura de crédito extraordinário para fortalecer o combate às queimadas e ao desmatamento em Rondônia.
A decisão do STF permite que o governo mobilize recursos de forma urgente, fora do orçamento comum, para assegurar o cuidado com o meio ambiente. Entre as ações da reunião, esteve a pactuação da minuta do TAC, em conformidade com os termos da decisão da ADPF 743. “Vamos formalizar, por escrito, por meio do Termo de Ajustamento de Conduta, o que já era uma intenção do Estado e que agora passa a ser uma obrigação, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal”, destaca o Subprocurador-Geral de Justiça Administrativo.
Outras ações abordadas na reunião foram a definição do processo e cronograma para abertura do crédito extraordinário; o estabelecimento de mecanismos de governança, rastreabilidade e prestação de contas específica ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO); e ajustes nas metas operacionais do Plano de Trabalho em andamento.
Durante a reunião, o coordenador em exercício do Gaema e do Nucam destacou o reforço do controle e combate a crimes em regiões sensíveis, como o Parque Guajará-Mirim (com histórico de incêndios), a região dos Soldados da Borracha e a desocupação da área de Samuel. A estratégia, segundo ele, é desarticular organizações criminosas, tornar a área mais segura e a ação mais efetiva.
O foco principal das ações é reduzir os índices de queimadas e desmatamento em Rondônia. Essas práticas prejudicam a saúde das pessoas, o clima e a natureza. Com o apoio do STF e o trabalho conjunto entre o MPRO e a Sedam, a expectativa é que as medidas tragam resultados mais rápidos e eficientes, em observância ao cuidado com o meio ambiente.
