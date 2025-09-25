Educação profissional viabiliza Curso Técnico em Informática para alunos do ensino médio, em tempo integral

Publicada em 25/09/2025 às 16h14
Estudantes do ensino médio em tempo integral da rede pública de Rondônia estão sendo contemplados com o Curso Técnico em Informática. Essa oportunidade é oferecida por uma ação integrada entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep).
Com essa parceria, alunos rondonienses são beneficiados pelo Programa Escola em Tempo Integral (ETI) que visa expandir as matrículas em tempo integral na educação básica para promover o desenvolvimento completo dos estudantes, abordando suas necessidades sociais, emocionais e cognitivas.
OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa busca o aumento do número de estudantes que frequentam a escola em tempo integral.
Promoção da Equidade:
Visa garantir que todos os estudantes, principalmente os mais vulneráveis, tenham acesso a uma educação integral de qualidade.
Desenvolvimento Holístico:
Ao invés de focar apenas no currículo tradicional, o programa incentiva uma formação que abrange aspectos sociais, emocionais, culturais, técnicos e físicos dos alunos.
Com o ensino médio em tempo integral, alunos contam com uma formação abrangente
EXPANSÃO DO ENSINO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa se coaduna com o Planejamento Estratégico da gestão estadual, que prioriza, entre as suas metas, a expansão do ensino profissionalizante. “Rondônia está registrando a diminuição no desemprego porque investe em várias políticas públicas, entre as quais, a qualificação da mão de obra”, ressaltou.
O estudante que conclui o ensino médio, tendo um curso técnico no currículo sai na frente de quem não tem uma formação profissional porque acelera a inserção no mercado de trabalho. David Vieira de Lima, 16, anos que mora no bairro Conceição na Zona Sul de Porto Velho enxergou essa oportunidade. O adolescente faz o Curso Técnico em Informática na Escola Bela Vista, onde está matriculado no primeiro ano do ensino médio em tempo integral. “Gosto muito de tecnologia e sei que ter conhecimento nessa área vai ser muito importante pra mim profissionalmente”, argumenta o aluno.
A presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, destaca que a oferta do Curso Técnico em Informática é a porta de entrada dos estudantes para o novo mercado de trabalho marcado por inovações oriundas do avanço tecnológico. “O Curso Técnico em Informática ministrado para alunos do ensino médio em tempo integral atende neste momento mais de duzentos alunos e a meta é ampliar cada vez mais esse número”, salientou.
ESCOLAS CONTEMPLADAS:
Alexandre de Gusmão – Nova Brasilândia
Bela Vista – Porto Velho
Deputado Genival Nunes – Vilhena
Juscelino Kubitscheck – Porto Velho
Professor Valdir Monfredinho – Pimenta Bueno
