Educação profissional amplia formação com ensino de robótica em Rondônia

Além de implantar o módulo de Inteligência Artificial (IA) em todos os cursos técnicos do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), o governo de Rondônia capacita professores – instrutores e a equipe pedagógica para o ensino de robótica, em cursos, nos quais, se aplicam conhecimentos dessa área.
Com o objetivo de atualizar a comunidade escolar para as novidades que surgem com a inovação tecnológica, está sendo realizada uma formação maker, ou seja, aprendizado com atividade teórica aplicada à prática, nesta quarta (17) e quinta-feira (18). Durante as atividades realizadas na sede da Escola Técnica Estadual (Etec) do Idep em Porto Velho, os participantes aprendem, entre outros conteúdos, o conceito básico de robótica, programação e montagem.
MODERNIZAÇÃO
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a modernização do ensino profissionalizante reflete os investimentos que a gestão estadual vem fazendo com foco no profissional do futuro. “A qualificação da mão de obra é uma das principais estratégias do governo de Rondônia para capacitar as novas gerações com foco nos desafios do mundo moderno”, salientou.
Consultor de uma empresa de Curitiba que atua em soluções tecnológicos para vários segmentos, inclusive o setor educacional, Ubirajara Moreira, está ministrando a formação e explicou uma das dinâmicas realizadas durante o treinamento. “Foi solicitado como atividade que as equipes criassem um equipamento para recolher resíduos sólidos com a finalidade de dinamizar a limpeza urbana.”
Segundo a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, “o ensino de robótica visa motivar os estudantes, principalmente jovens a se adequarem às novas exigências do mercado de trabalho, impactado por constantes transformações provocadas pelo ecossistema digital”, destacou.
