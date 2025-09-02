Capa
Últimas Notícias
Política
Artigos & Colunas
Polícia
Geral
Interior
+ Editorias
Brasil
Mundo
Entretenimento
Esportes
Vídeos
WebStories
Contato
PUBLICAÇÕES LEGAIS
EDITAL SINJUR nº 008/2025 - Assembleia Geral Extraordinária para discutir medidas em favor de aposentados e PCCS 2025
Confira a íntegra do Edital
Por
Assessoria
Publicada em
02/09/2025 às 10h37
Comente esta Notícia
Comentários
Seja o primeiro a comentar!
Enviar Comentário
SINJUR
EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PCCS 2025
SERVIDORES DO JUDICIÁRIO
PUBLICAÇÕES LEGAIS
imprimir
Leia Também
INFORMATIVO
UNIR divulga data e pauta da 165ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior
SEGURANÇA
Governo inicia a 6ª edição do Curso de Ações Penais, com participação de policiais penais e federais do Acre e Mato Grosso
RESULTADO FINAL
Prefeitura divulga lista de aprovados em processo seletivo da Semusa e faz homologação do resultado final
INFORMATIVO
UNIR divulga data e pauta da 165ª Sessão Extraordinária do Conselho Superior
SEGURANÇA
Governo inicia a 6ª edição do Curso de Ações Penais, com participação de policiais penais e federais do Acre e Mato Grosso
RESULTADO FINAL
Prefeitura divulga lista de aprovados em processo seletivo da Semusa e faz homologação do resultado final
CELEBRAÇÃO DE FOMENTO
Organizações do terceiro setor são convocadas pelo governo para entrega do Plano de trabalho e documentação
Ji-Paraná
Prefeitura executa obras de limpeza, patrolamento e encascalhamento em bairros
INTERIOR
TRE-RO nega recurso de candidata que teve contas desaprovadas; ela terá de devolver dinheiro
MUDANÇA TEMPORÁRIA
UPA Leste funcionará em unidade provisória a partir desta quarta-feira (3)
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Governo e Prefeitura de Porto Velho avançam na regularização fundiária com entrega de Certidões de Titularidade
FORMAÇÃO PIONEIRA
TRT-14 inicia projeto AmazonTech Meninas para inclusão e protagonismo feminino na tecnologia
PIB
Em 12 meses, economia brasileira acumula 6º maior crescimento do G20
Mais Lidas
1.
Braguin vira aposta de Rocha para sucessão e embaralha cenário da direita em Rondônia
2.
ELEIÇÕES 2026 – Porto Velho já conta com quatro nomes fortes na disputa pelo governo de Rondônia
3.
Hildon Chaves e Léo nutrem antipatia mútua; Rogério não descarta o Executivo; e Braguin cogita o Governo
4.
Comandante da PM de Rondônia defende prisão perpétua para faccionados e rejeita guarda municipal armada
5.
Braguin é o novo nome no tabuleiro; Chrisóstomo quer irmão de Lula na CPMI; e Saúde é o “leão” da vez
Comentários
Seja o primeiro a comentar!