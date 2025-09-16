Edevaldo Neves cobra retomada das cirurgias neurológicas e contratação de especialistas

Publicada em 16/09/2025 às 15h31
O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) apresentou requerimento ao governador do Estado, à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), solicitando informações e providências quanto à disponibilidade de médicos especialistas em neurologia e à retomada das cirurgias neurológicas suspensas em Rondônia.
O parlamentar destacou que a medida tem amparo na Constituição Estadual e no Regimento Interno da Assembleia Legislativa, reforçando a urgência da pauta diante do grande número de pacientes que aguardam há meses por consultas e procedimentos na rede pública de saúde.
Segundo Edevaldo Neves, é fundamental que o governo adote medidas administrativas e orçamentárias imediatas para viabilizar a contratação de profissionais de neurologia, garantindo o acesso da população aos atendimentos especializados.
“Estamos diante de um cenário preocupante, com famílias inteiras à espera de um atendimento que não pode ser adiado. O Estado precisa oferecer uma resposta rápida e eficaz para assegurar o direito à saúde da nossa população”, enfatizou o deputado.
O requerimento busca ainda mobilizar o apoio dos demais parlamentares para que a demanda seja encaminhada com a urgência necessária, visando restabelecer os serviços neurológicos e minimizar o sofrimento de pacientes que dependem exclusivamente do SUS em Rondônia.
