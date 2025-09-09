Duelo na Fronteira 2025 celebra tradição dos bois-bumbás e fortalece a cultura popular 

Publicada em 09/09/2025 às 08h51
O Duelo na Fronteira 2025 será realizado de 22 a 27 de outubro no bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim, com entrada gratuita. O evento celebra a rivalidade amistosa entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, reafirmando a força da cultura popular rondoniense.
O município de Guajará-Mirim se prepara para receber um dos maiores espetáculos da cultura popular da Amazônia. O Duelo na Fronteira 2025 vai movimentar o Bumbódromo com apresentações culturais, shows musicais e a tradicional disputa entre os bois-bumbás Flor do Campo e Malhadinho, símbolos da identidade cultural rondoniense.
O evento é promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), com apoio da Prefeitura de Guajará-Mirim e Associação Cultural Waraji (ACW) e conta com praça de alimentação, reforço na segurança pública e toda a estrutura necessária para receber moradores e turistas.
Reconhecendo à sua relevância, o festival foi declarado patrimônio cultural de natureza imaterial por meio do Decreto nº 28.455, de 21 de setembro de 2023, garantindo a preservação dessa tradição que une gerações.
INVESTIMENTOS E MANUTENÇÃO
Para garantir conforto e segurança, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), o governo do estado investiu R$ 442.065,00 na reforma do pátio e calçadas do bumbódromo, com serviços iniciados em 25 de agosto e previsão de conclusão em 26 de setembro de 2025.
Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, o Duelo na Fronteira é a celebração da identidade, da força do povo rondoniense e da valorização das tradições. “O governo de Rondônia tem trabalhado para fortalecer a cultura, porque entendemos que investir em eventos como esse é preservar nossa história e estimular o turismo cultural,” ressaltou.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo destacou que o evento é um marco para a cultura rondoniense. “O Duelo na Fronteira mobiliza a cidade de Guajará-Mirim e toda a região. É um momento em que a população se encontra, celebra e fortalece os laços com sua própria história”.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
22 e 23 de outubro (quarta e quinta, 20h) – Ensaios técnicos dos bois-bumbás;
24 de outubro (sexta, 21h) – Noite Encontro das Nações, com shows nacionais e regionais;
25 e 26 de outubro (sábado e domingo, 20h) – Duelo entre Boi Malhadinho e Flor do Campo
27 de outubro (segunda, 17h) – Apuração e Festa Final
