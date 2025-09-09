Duas crianças morrem carbonizadas e 3 adultos são socorridos em estado grave

Publicada em 09/09/2025 às 08h50
Na tarde desta segunda-feira (08), por volta das 14h30, um grave acidente de trânsito foi registrado no km 11 da BR-429, próximo à Linha 11, em Seringueiras (RO).
Duas crianças morreram carbonizadas e 3 adultos foram socorridos em estado grave na tarde de segunda-feira,8, após acidente na BR-429 em Seringueiras (RO); as vítimas foram identificadas por Olívia de 4 meses e, Bento de 1 ano e 10 meses.
Conforme apurado pelo portal p1, um veículo de passeio teria perdido o controle e saído da pista, indo parar no meio do mato, em seguida pegou fogo; no carro estava as duas crianças e 3 adultos que foram socorridos em estado grave, infelizmente os bebês não tiveram a mesma sorte, foram encontrados carbonizados.
O corpo de bombeiros foi acionado e chegando ao local prestaram os primeiros socorros, a polícia militar esteve presente para registrar o ocorrido.
