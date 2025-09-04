Doação de livros emociona em solenidade no gabinete da prefeitura de Rolim de Moura

Publicada em 04/09/2025 às 14h30
Na manhã desta quinta-feira, 4, a advogada e escritora Mileni Mota foi recebida no gabinete do prefeito Aldo Júlio, acompanhada do secretário de Educação, Wander Barcelar, para realizar a doação de exemplares do livro Entre Ninhos a todas as escolas municipais.
O encontro reuniu diretores, equipe pedagógica, o presidente da Fundação Cultural, Bruno Gubert, além de servidores e membros da imprensa. O secretário, já leitor da obra, fez um resumo destacando a importância da leitura do livro e ressaltando sua força inspiradora, momento que emocionou a todos os presentes.
A solenidade também contou com a presença do deputado estadual Alan Queiroz, da primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Sandra Miranda, do vice-prefeito Alcides Rosa, que prestigiaram o ato. Na oportunidade, Mileni Mota, em nome dos escritores do Vale do Guaporé, solicitou ao parlamentar apoio para destinar recursos à reforma da biblioteca municipal. O que seria uma simples entrega de livros transformou-se em uma manhã de muita emoção e de fortalecimento do compromisso com a educação e a cultura de Rolim de Moura.
O prefeito Aldo Júlio destacou o orgulho em receber Mileni, que já exerceu os cargos de deputada estadual e prefeita de Rolim de Moura. Ele ressaltou que a escritora é uma personalidade que leva o nome do município e do Estado de Rondônia por onde passa, contribuindo com sua trajetória, espalhando energia positiva e deixando um legado de inspiração.
