Distritos de fronteira de Porto Velho recebem ação emergencial de imunização contra Sarampo

A Prefeitura de Porto Velho participa da 4ª edição da campanha “Vacinação Sem Fronteiras”. A ação é uma iniciativa da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), com foco em comunidades localizadas nas regiões de fronteira diante do surto de sarampo registrado na Bolívia.
A ação tem como prioridade proteger a população dos distritos mais vulneráveis e impedir a entrada e disseminação da doença em território brasileiro.
A campanha começou no dia 1º de setembro e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal em áreas de difícil acesso, oferecendo o imunizante contra o sarampo e todas as vacinas previstas no calendário nacional do SUS.
As atividades começaram pelos distritos de Nova Califórnia e Extrema, que fazem fronteira direta com a Bolívia e o Acre. A população respondeu bem ao chamado, e os números de doses aplicadas cresceram nos primeiros dias.
Com os dados atualizados até o dia 7 de setembro, a campanha já aplicou 2.539 doses de vacinas nos quatro distritos atendidos:
Nova Califórnia, de 1 a 3 de setembro
Total: 790 doses aplicadas
Extrema, de 1 a 3 de setembro
Total: 401 doses aplicadas
Vista Alegre do Abunã, de 4 a 7 de setembro
Total: 1.135 doses aplicadas
Abunã, de 4 a 7 de setembro
Total: 213 doses aplicadas.
A ação segue até esta quarta-feira, 10 de setembro, com a missão de proteger as comunidades de fronteira, evitar a reintrodução do sarampo e reforçar a cobertura vacinal da população.
As equipes continuam atuando nas localidades com vacinas, insumos e profissionais de saúde. A orientação é que os moradores procurem os pontos de vacinação com documento de identidade e, se possível, o cartão de vacinação.
