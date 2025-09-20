Diretora de Gênero e Etnia do SINTERO, Rosa Negra, lidera representação na 5ª CONAPIR

Publicada em 20/09/2025 às 08h22
De 15 a 19 de setembro, Brasília recebeu a 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR), que reuniu milhares de lideranças de todo o país para debater políticas de equidade racial e estratégias de combate ao racismo estrutural. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e reforçou a importância da mobilização nacional em torno de pautas de igualdade.
O SINTERO se destacou na conferência por meio da atuação de Rosa Negra, diretora de Gênero e Etnia do sindicato, que integra a Coordenação Nacional da Conferência e também coordena a Subcomissão de Articulação, responsável por mobilizar delegações de todas as regiões do Brasil. Essa atuação dá ênfase ao compromisso do sindicato com a promoção da igualdade racial e a valorização da diversidade dentro e fora da educação.
A presidente do SINTERO, Dioneida Castoldi, acompanhou Rosa Negra, ao lado da Profª Me. Metilde Alves, diretora da Regional Estanho, destacando o orgulho do sindicato por contar com uma dirigente que é referência na luta pela igualdade racial. Sobre a participação na conferência, Dioneida disse: “Estamos muito orgulhosas de ver a Rosa Negra representando o SINTERO nesta conferência. É a nossa luta pela igualdade racial ganhando voz em todo o país”, afirmou a presidenta.
Sobre a experiência na CONAPIR, Rosa Negra destacou: “Foi um processo intenso de mobilização em todo o Brasil, um marco para reafirmar nosso compromisso com a luta contra o racismo e pela reparação histórica. Saímos daqui fortalecidas e fortalecidos para seguir construindo um país mais justo e igualitário”, afirmou Rosa Negra.
A participação do SINTERO na 5ª CONAPIR reforça seu papel como protagonista na luta pela igualdade racial, mostrando que mobilização, articulação e compromisso caminham juntos para transformar realidades.
