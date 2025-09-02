Direita rondoniense tenta reagir ao fracasso do último ato e convoca população para o 7 de Setembro

Publicada em 02/09/2025 às 15h35
Porto Velho, RO – Após o fracasso do último ato em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, realizado no início de agosto na capital rondoniense, políticos alinhados à direita decidiram reforçar a mobilização para a manifestação marcada para o dia 7 de setembro, em Porto Velho.
A iniciativa ganhou corpo nas redes sociais, com vídeos e publicações conjuntas de senadores, deputados, vereadores e lideranças locais. O objetivo declarado é atrair maior público para o ato cívico que, segundo eles, defenderá bandeiras como liberdade, democracia, família e combate ao que chamam de perseguição política. O encontro está marcado para as 15h, no Espaço Alternativo, em frente à passarela.
O senador Marcos Rogério (PL) divulgou mensagem chamando a população: “REAJA BRASIL! REAJA RONDÔNIA! No dia 7 de setembro, às 15h, todos juntos no Espaço Alternativo, em frente à passarela, em Porto Velho (RO). Um grande ato cívico em defesa da liberdade, da democracia e do futuro do nosso país”.
Na mesma linha, o senador Jaime Bagattoli (PL) afirmou que “Reaja Brasil, dia 7 de setembro, vai ser a maior manifestação em todas as cidades do Brasil”. Já a vereadora Sofia Andrade (PL) convocou: “Reaja Brasil, Reaja Rondônia, Reaja Porto Velho, 7 de setembro, às 15h, no Espaço Alternativo”.
Entre as lideranças regionais, o deputado federal Fernando Máximo (União Brasil) declarou: “É hora de irmos às ruas pela liberdade da nossa família, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, reage a Brasil!”. O coronel Chrisóstomo (PL), também deputado federal, acrescentou: “Vamos juntos fazer um grande movimento! Pela liberdade, pela anistia já”.
O deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo reforçou o tom de protesto: “É hora de dizer basta às injustiças que ameaçam nossas famílias. Pelo futuro dos nossos filhos e da nossa nação, reage a Brasil!”.
A mobilização também contou com mensagens de lideranças religiosas. O pastor Bruno Luciano disse: “Contra a intolerância religiosa e em defesa das futuras gerações, reage Brasil!”.
Outros nomes da direita rondoniense, como Gilber Mercês, participaram do chamamento: “Portanto, eu te convido agora neste domingo, dia 7 de setembro, está comigo lá no Espaço Alternativo a partir das 15 horas”.
Em coro final, os participantes unificaram o discurso com a expressão: “Reaja Brasil! Vamos juntos pro Reage Rondônia!”.
A convocação ocorre quase um mês após a vereadora Sofia Andrade reconhecer publicamente que a baixa presença no ato de 3 de agosto em Porto Velho se deveu, em parte, à falta de empenho de outros políticos de direita. Na ocasião, uma publicação da página “Humor Rondoniense” ironizou o pequeno grupo reunido, chamando o evento de “flop”. Em resposta, a vereadora afirmou que “o evento poderia ter tido muito mais pessoas” e criticou aliados que, segundo ela, utilizam a imagem da direita em períodos eleitorais, mas não compareceram ao ato.
Ao assumir esse diagnóstico, Sofia destacou que, mesmo com críticas, os atos têm como propósito, nas palavras dela, “lutar para que nosso país saia desse estado de exceção em que vivemos, onde apenas um lado político é perseguido, preso, exilado, cercado a liberdade de expressão dentre outros absurdos”.
Com esse cenário, os organizadores do evento de 7 de setembro intensificaram a divulgação, em busca de reverter a imagem de fracasso atribuída ao encontro anterior e garantir maior adesão popular na mobilização cívica.
