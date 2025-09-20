Destaques das ações do governo de 15 a 19 de setembro: Infraestrutura, regularização fundiária, assistência social, saúde, agricultura familiar e governança

Publicada em 20/09/2025 às 10h25
O governo de Rondônia realizou, nesta semana ações de infraestrutura, regularização fundiária, assistência social, saúde, agricultura familiar e governança. Entre os destaques estão a inauguração do quartel do Corpo de Bombeiros em Buritis, entrega de estradas em Rolim de Moura, o lançamento do programa “Regulariza Rondônia” com entrega de certidões de titularidade em Porto Velho, a oferta de bolsas para pesquisas em saúde pública, a reabertura de inscrições para o Residencial Morar Melhor II em Ji-Paraná e a implantação da Telemedicina na Policlínica Oswaldo Cruz. As ações ainda incluiu investimentos na proteção da infância, entrega de equipamentos para agricultores, obras no aeroporto de Vilhena e a conquista do 1º lugar no ranking de qualidade de vida da região Norte.
INFRAESTRUTURA
O quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) foi inaugurado na terça-feira (16), em Buritis, reforçando a segurança pública na região e garantindo melhores condições de trabalho para os militares. A nova estrutura amplia a capacidade de atendimento do 3º Subgrupamento do 5º Grupamento de Bombeiros Militar (SGBM), beneficiando diretamente a população de Buritis, Campo Novo e distritos vizinhos. Com investimento de R$ 3.182.661,12 milhões, a obra foi executada pelo governo do estado, através dos recursos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) e emenda parlamentar estadual. A inauguração representa um avanço para a segurança pública do estado, reduzindo o tempo de resposta em emergências e fortalecendo o atendimento em incêndios, acidentes e resgates nos municípios.
PAVIMENTAÇÃO
Na quarta-feira (17), foi assinada a Ordem de Serviço na autorizando a execução de obras de pavimentação asfáltica em Rolim de Moura. O investimento, que ultrapassa R$ 20 milhões, será destinado à aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em ruas e avenidas do município, totalizando mais de 13 quilômetros de extensão. Os recursos são oriundos do Programa Calha Norte, do Ministério da Defesa, com contrapartida do governo do Estado. Serão contempladas ruas e avenidas dos bairros Olímpico, Industrial, São Cristóvão, Jardim Tropical, Planalto, Cohab, Bom Jardim e do distrito de Nova Estrela. Além do asfalto em CBUQ, os serviços incluem drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas, garantindo mais segurança e acessibilidade aos moradores.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O governo do estado deu um passo histórico na sexta-feira (19), com o lançamento oficial do programa Regulariza Rondônia, iniciativa que moderniza a política de regularização fundiária urbana estadual. O programa reúne avanços legislativos e tecnológicos para garantir segurança jurídica, dignidade e cidadania às famílias rondonienses, consolidando ocupações urbanas e assegurando a titularidade definitiva de imóveis. O marco inaugural do programa, de iniciativa da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), será celebrado com a entrega de Certidões de Titularidade a famílias dos bairros Costa e Silva e Núcleo 10 de Junho, em Porto Velho. Após mais de quatro décadas de espera, 116 famílias do Costa e Silva e 160 famílias do Núcleo 10 de Junho receberam o tão aguardado documento que garante o direito definitivo à propriedade. A ação integra o amplo programa de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) que contempla 17 áreas de domínio do estado em Porto Velho, todas executadas com recursos próprios.
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
A Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa (Fapero), torna pública a chamada do Processo de Seleção Simplificada de Bolsistas – Chamada CAFIX AGEVISA-RO FAPERO nº 07/2025. O edital está disponível, que segue com inscrições abertas até 30 de novembro. As bolsas, concedidas por meio de processo público seletivo simplificado, são destinadas a proponentes que desempenhem atividades de caráter técnico-científico nas áreas relacionadas ao desenvolvimento da Vigilância em Saúde em Rondônia, abrangendo ensino, pesquisa e extensão correlatas.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com a publicação do Edital nº 21/2025/Seas/Cohab, no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof), na segunda-feira (15), o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), reabriu o processo de inscrição para seleção de candidatos a beneficiários das unidades habitacionais de interesse social do Empreendimento Residencial Morar Melhor II, em Ji-Paraná, do programa Minha Casa Minha Vida, construído com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Tratam-se de vagas remanescentes, que visam complementar a indicação de candidatos a beneficiários. Para participar do Minha Casa Minha Vida, como candidato a beneficiário das unidades habitacionais, o interessado deve se inscrever, gratuitamente, até as 23h59 do dia 25 de setembro, no link rondoniasocial.ro.gov.br/cadastro/habitacional, ou também pode ser atendido por uma equipe de plantão, de segunda a sábado, das 8h às 17h, no auditório Leila Barreiros, da Escola Estadual Prof. José Francisco dos Santos, localizada na Rua Rua Primeiro de Maio, nº 520-808, Bairro Dom Bosco.
CARDIOLOGIA E NEFROLOGIA
Com o intuito de ampliar o acesso aos atendimentos médicos especializados em Porto Velho, o governo de Rondônia implanta o projeto Telemedicina na Policlínica Oswaldo Cruz (POC), em Porto Velho, para ampliar consultas a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) para acesso a especialistas, utilizando Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs). Ainda em fase piloto, o projeto, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), oferece consultas nas especialidades de Cardiologia e Nefrologia, com previsão de ampliação para outras áreas conforme o amadurecimento da iniciativa.
INFÂNCIA PROTEGIDA
O Conselho Tutelar em Guajará-Mirim, recebeu investimento de R$ 600 mil para a construção da sede própria conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Rondônia (Diof), no dia 2 de setembro. O projeto também conta com contrapartida do município, no valor de R$ 254.907,91 mil, totalizando R$ 854.907, 91 mil o valor total da obra. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e visa fortalecer a rede de proteção da infância e adolescência. A nova estrutura vai oferecer condições. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e visa fortalecer a rede de proteção da infância e adolescência. A nova estrutura vai oferecer condições adequadas de acolhimento e atendimento, assegurando o cumprimento das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
GOVERNANÇA
A qualidade de vida em Rondônia está avançando e já se destaca como a melhor da região Norte e a 12ª do Brasil em sustentabilidade social. É o que revela o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado na sexta-feira (12), pelo Centro de Liderança Pública (CLP), referente ao pilar de Sustentabilidade Social. O resultado aponta a eficiência do governo de Rondônia em reduzir vulnerabilidades e garantir uma vida mais digna e próspera para a população rondoniense. A pontuação no ranking considera indicadores de saúde, pobreza, condições de moradia, saneamento básico e oportunidade de trabalho e indica que o governo de Rondônia vem aplicando políticas públicas que ajudam a gerar bem-estar social e progresso.
EQUIPAMENTOS
Agricultores que fazem parte da Associação Nova Esperança, na Comunidade Rancho Alegre, em Candeias do Jamari, formada por beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), receberam do governo de Rondônia, 36 roçadeiras. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), na terça-feira (16). A ação fortalece a agricultura familiar no município de Candeias do Jamari e foi viabilizada com recursos estaduais e federais. O produtor Geraldo também compartilhou a satisfação “vai ajudar muito na nossa propriedade. Antes era de qualquer jeito, manual, enxada. Agora vai melhorar, cada vez mais, a situação”, disse.
2.600 metros de pista do aeroporto Brigadeiro Camarão está recebendo manutenção executada pelo o DER
MANUTENÇÃO
O Aeroporto Brigadeiro Camarão, em Vilhena, está passando por obras de adequação promovidas pelo governo de Rondônia, que visam ampliar a segurança nas operações de pouso e decolagem. Entre as melhorias, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), estão a implantação da Área de Segurança de Fim de Pista (Resa) em duas cabeceiras do aeroporto, com dimensões de 90 por 60 metros e a regularização de toda a faixa lateral da pista, que possui 2.600 metros de extensão por 30 metros de largura. A obra vai proporcionar mais segurança nas operações de pouso e decolagem, mantendo o aeroporto dentro dos padrões de segurança que o transporte aéreo exige. Trata-se de um investimento que trará mais confiabilidade aos passageiros, preparando o aeroporto
