Destaques das ações do governo de 1º a 5 de setembro: Ciretran de Gujará-Mirim revitalizada, Vacinação Sem Fronteira contra o sarampo e  desfile de 7 de Setembro

O governo de Rondônia tem se destacado por iniciativas que fortalecem serviços públicos, saúde e desenvolvimento regional. Nesta semana, foram entregues a sede revitalizada da Ciretran em Guajará-Mirim, mais de 5 mil toneladas de calcário a produtores, e o início da 4ª edição da Campanha Vacinação Sem Fronteira contra o sarampo, além do impulso que levou Rondônia à liderança da competitividade na Região Norte. Também se destacam, as novidades no Desfile de 7 de Setembro e a ampliação das negociações sobre o corredor bioceânico durante a visita de uma delegação chilena em Porto Velho.
MODERNIDADE E INFRAESTRUTURA
O governo de Rondônia entregou, na segunda-feira (1º), a nova sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Guajará-Mirim. A unidade passou por uma revitalização completa, que ampliou o espaço de atendimento e modernizou as instalações, garantindo mais conforto e segurança para os servidores e para a população. O projeto incluiu substituição das instalações elétricas, troca de pisos, revisão da cobertura, instalação de esquadrias em alumínio e vidro, além de novos sanitários.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
As equipes da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) saíram rumo aos 13 municípios que participam da 4ª edição da Campanha do governo de Rondônia Vacinação Sem Fronteira. Realizada de 1º a 10 de setembro, a ação busca apoiar as equipes municipais de saúde na atualização da caderneta de vacinação da população e reforçar a barreira sanitária de Rondônia diante do aumento de casos de sarampo no país vizinho, a Bolívia.
CORREÇÃO DE SOLO
Com a chegada do período seco abre-se a janela climática para correção da acidez do solo através da aplicação de calcário para o preparo da terra e plantio das lavouras, para atender especialmente os pequenos produtores. O governo de Rondônia, até o mês de agosto, já entregou aos produtores rurais 5.500 toneladas de calcário. Centenas de famílias agricultoras são favorecidas com o frete gratuito do calcário, eliminando o principal custo da operação de correção da acidez do solo para o cultivo.
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Rondônia se consolidou como o estado mais competitivo da Região Norte do Brasil, segundo o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O destaque regional reflete o esforço do governo do estado em promover um ambiente de negócios atrativos, por meio de políticas públicas eficazes e integradas.
SEMANA DA PÁTRIA
O tradicional desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro, terá início no domingo, às 8h, e traz diversas novidades para a edição deste ano, incluindo a principal mudança para Avenida Santos Dumont e outras melhorias voltadas ao público. Promovido pelo governo de Rondônia, sob a coordenação da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), as transformações foram escolhidas a fim de oferecer comodidade à população, tornando a data memorável aos participantes.
COMÉRCIO EXTERIOR
O governo de Rondônia recebeu, na terça-feira (2), uma delegação chilena para conhecer a estrutura do Porto de Porto Velho e avançar nas tratativas sobre o corredor bioceânico, rota estratégica que ligará Rondônia ao Oceano Pacífico e aos mercados da Ásia. O grupo conheceu a estrutura do terminal portuário e discutiu novas formas de integração econômica.
GESTÃO EFICIENTE
O governo de Rondônia inaugurou a unidade do Tudo Aqui em Cacoal, consolidando a política de interiorização dos serviços públicos. O espaço reúne, em um só local, atendimentos que antes exigiam deslocamentos longos ou procedimentos em diferentes órgãos, ampliando a eficiência do serviço público estadual.
DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO
Na quinta-feira (4), o governo de Rondônia iniciou o processo seletivo para escolher 35 estudantes do ensino médio da rede pública estadual que irão participar da 2ª edição do programa Intercâmbio Rondônia, com destino à Inglaterra. O edital nº 001/2025, disponível na aba publicações do site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) estabelece critérios de participação, como idade entre 15 e 18 anos e matrícula ativa na rede pública estadual.
SEGURANÇA E TECNOLOGIA
Rondônia está entre os 12 estados que já aderiram ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas (CNPD), lançado no dia 27 de agosto, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A plataforma foi criada para unificar e cruzar informações de diferentes estados, fortalecendo as investigações e aumentando as chances de resolução dos casos em todo o país.
CIRURGIAS ELETIVAS
Com o objetivo de ampliar a execução de cirurgias e garantir o acesso da população, o governo de Rondônia retomou a realização de cirurgias gerais no Hospital de Retaguarda de Rondônia. Neste primeiro momento, estão sendo feitas de forma eletiva, ou seja, destinadas a pessoas que já aguardam pelo procedimento. Entre as cirurgias que serão realizadas, estão: reconstrução do trato gastrointestinal, retirada da vesícula e hernioplastias. O Hospital de Retaguarda atua como apoio ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II e, além de receber pacientes ortopédicos encaminhados, passa agora a realizar cirurgias gerais complexas.
