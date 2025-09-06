Publicada em 06/09/2025 às 09h45
Carro em desfile cívico-militar, em Porto Velho, 1938. (Foto: Divulgação)
Em comemoração à Independência do Brasil, alguns municípios de Rondônia irão realizar o desfile cívico-militar. Em Porto Velho, o evento acontecerá na Avenida Santos Dumont, neste domingo (7). O evento, que contará com a participação de militares, forças de segurança, instituições e 13 escolas estaduais, procurará representar a união de famílias e a valorização de princípios democráticos.
O historiador Célio Leandro explica que a origem do desfile em Rondônia remonta à criação de Porto Velho e à necessidade de rememorar as grandes datas cívicas. “O desfile cívico, o apelo da população, com as instituições na praça, na rua, isso vai ganhar um entorno maior a partir de Getúlio Vargas”, afirma. A partir da década de 30, o patriotismo se intensificou, especialmente após a participação vitoriosa do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
Célio Leandro, historiador entrevistado (Foto: Arquivo pessoal)
Para ele, o simbolismo do desfile tem uma importância muito grande para Rondônia. O estado foi moldado, em grande parte, pela atuação militar, com programas de ocupação e abertura de estradas. A criação do estado, inclusive, teve como figura principal o construtor de Rondônia, Jorge Teixeira, um militar. “Tudo o que temos por associação administrativa e estado político hoje foi criado e moldado a partir dos militares”, disse Célio. O desfile militar, portanto, reflete essa integração entre as forças civis e militares e o nacionalismo em que Rondônia foi estruturada.
Com o tempo, no entanto, o desfile ganhou novas conotações. O historiador aponta que, até as décadas de 70 e 80, o evento era um momento de comunhão familiar, onde as pessoas se preparavam para o dia e se reuniam para assistir. “Era um convívio familiar, os desfiles até a década de 80, 90, você tinha de fato esse sentimento, um patriotismo mais enraizado que vinha do seio da família”, conta.
Desfile de 1938, com estudantes do colégio Maria Auxiliadora e Colégio Dom Bosco (Foto: Divulgação)
A polarização política dos últimos anos também tem interferido em dados importantes, transformando eventos cívicos em rivalidades ideológicas. Célio enfatiza que não se pode confundir um desfile em honra à independência com algo ideológico.
Célio Leandro ainda destaca o papel de professores, pais e da imprensa na conscientização da juventude. Ele entende que o mundo digital influencia os jovens, mas que as ferramentas digitais também podem ser usadas para mostrar a importância desses dados. "Um café da manhã em família, conversar sobre a data... Não é só uniforme desfilando, só uma banda tocando. Tem algo maior que isso, é a liberdade", reflete.
Independência do Brasil e Casa de Leis
Neste contexto, a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) desempenha um papel fundamental no fortalecimento da democracia e na valorização dos ideais ligados à independência, como a autonomia estadual, a defesa da cidadania e a valorização dos dados cívicos.
Prédio da Assembleia Legislativa de Rondônia (Foto: Arquivo ALE/RO)
A Casa de Leis, por sua vez, reforça a cada ano a sua importância na consolidação desses valores. A Alero representa a população rondoniense, garantindo voz e participação nos processos legislativos, um pilar essencial para uma sociedade livre. Por meio da criação de leis, da fiscalização do Executivo e do debate de políticas públicas, a Assembleia assegura direitos e amplia a participação popular. A instituição também apoia e incentiva eventos que resgatem a memória histórica, estimulando a reflexão sobre democracia e soberania.
O presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos), destaca a importância dos dados. "O 7 de setembro nos lembra que a soberania da nação está nas mãos do seu povo. Como representantes eleitos, nosso papel na Assembleia Legislativa é garantir que essa voz seja ouvida, que os direitos sejam respeitados e que a nossa autonomia como estado seja fortalecida. Celebrar a Independência é celebrar a nossa própria responsabilidade em construir um futuro mais justo e próspero para Rondônia."
