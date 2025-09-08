Desfile de 7 de Setembro mobiliza 2 mil pessoas e homenageia pioneiros em Rio Crespo

Publicada em 08/09/2025 às 14h22
O evento contou com os tradicionais pelotões das escolas e da fanfarra e, desta vez, em especial, também reuniu pelotões de pioneiros, saúde, autoridades políticas, arraiá, Joer de todos os tempos, fanfarra de todos os tempos, educação, futebol e Exporic. O percurso terminou em uma cerimônia final marcada pela emoção e pelo envolvimento da comunidade.
Durante a programação, foi apresentada oficialmente a música do hino municipal, composta ainda na década de 1990 por Jeziel Leviatan Sampaio, até então representado apenas pela letra. A novidade foi acompanhada do lançamento de um clipe que ilustra o hino com imagens de pioneiros, cidadãos e diferentes cenários do município.
Jeziel, que já morou em Rio Crespo e atualmente reside em Campo Grande (MS), destacou a emoção de rever a cidade e ver sua obra valorizada. “Para mim, na época, foi uma grande satisfação participar do concurso que surgiu [...]. Mas fui agraciado e, graças a Deus, hoje nós vemos aí um trabalho muito bem feito, divulgado. Isso pra mim é muita honra e meu prazer enorme de estar aqui, vindo. De tão longe, pra hoje ver essa. Grande festa, essa grande coisa que realmente nos faz felizes e ver nosso município em desenvolvimento.”
O primeiro vice-prefeito eleito de Rio Crespo e que posteriormente assumiu o cargo de prefeito, Antônio Brasilino, elogiou a organização do evento e a evolução do município. “Veja bem, a gente tem que agradecer a organização tão perfeita. Foi uma verdadeira maravilha esse desfile do 7 de setembro. Então, a gente fica contente de ver hoje a diferença de quando começou aqui. Hoje está aí, o nível que está, maravilhoso.”
A jovem Ana Júlia Dias de Carvalho, integrante da fanfarra, destacou a importância de participar do momento. “Eu acho que é um momento muito... que faz muita gente se lembrar desses momentos históricos. E eu gosto muito de tocar na fanfarra.”
A programação também incluiu a exibição de um vídeo com depoimentos de pioneiros, resgatando memórias da construção de Rio Crespo e reforçando o sentimento de pertencimento da comunidade.
Segundo a administração municipal, o desfile reforça a valorização da história local e a união de gerações em torno da memória e da cultura do município.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!