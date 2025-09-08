Desfile Cívico do 7 de Setembro reúne centenas de pessoas em Jaru  

Publicada em 08/09/2025 às 14h24
A Prefeitura de Jaru realizou no último domingo, 07, o desfile cívico em celebração à Independência do Brasil. O evento foi organizado pelas secretarias municipais de Educação – Semed, e de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt.
O evento, que aconteceu na avenida Dom Pedro, reuniu centenas de pessoas e contou com a participação de 18 escolas de Jaru e seus respectivos distritos, além da delegação de colégios particulares, instituições como a Apae e Lar do Idoso, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão do 5º BEC, Fanfarra Municipal de Jaru - Famuja, fanfarras do CTPM XIII, Clube Estrela do Amanhã, Clube dos Guerreiros, JK, Marechal Rondon e do Clube dos Desbravadores de Jaru, grupo de motociclistas Jubileus do Asfalto e também apresentação da Orquestra da Igreja Assembleia de Deus.
O Prefeito Jeverson Lima esteve presente no desfile e exaltou a valorização do sentimento cívico. “É necessário que nós, como cidadãos, tenhamos sempre orgulho de nossa pátria. O desfile do 7 de setembro é uma tradição que celebra todos os nossos símbolos nacionais e estimula o civismo e a cidadania em nossas crianças”, explicou.
Estiveram presentes no evento o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, as vereadoras Suhelen Fernanda, Sthela de Almeida, os vereadores João Paulo Ribeiro, Schimiti Patroleiro, o comandante dp 8º Batalhão da Polícia Militar de Jaru, tenente coronel Maurílio Miranda, o secretário executivo regional do Governo de Rondônia, Pablo Wangley, a superintendente regional de educação do Governo de Rondônia, Vanuza Cordeiro, os empresários João Gonçalves Filho e Carmem Gonçalves, o chefe da Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, tenente Charles Lima de Souza e o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Ivanderlan Lelis.
