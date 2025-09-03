Desfile Cívico da Independência acontecerá no dia 7 de setembro a partir das 16h na Avenida Dom Pedro I

Por assessoria
Publicada em 03/09/2025 às 09h41
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, promove neste domingo, 07, a partir das 16h, o desfile cívico em celebração à Independência do Brasil.
O ponto de partida do desfile será na Avenida Dom Pedro, esquina com a rua Ricardo Cantanhede, e seu encerramento acontecerá na rua Padre Adolpho Rohl, próximo à rodoviária.
18 escolas de Jaru e seus distritos farão parte do evento, além de colégios particulares, alunos da Apae, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão do 5º BEC, fanfarras de Ji-Paraná e da Igreja Adventista, Orquestra da Igreja Assembleia de Deus e diversas outras entidades.
