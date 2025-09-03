JARU

Desfile Cívico da Independência acontecerá no dia 7 de setembro a partir das 16h na Avenida Dom Pedro I

18 escolas de Jaru e seus distritos farão parte do evento, além de colégios particulares, alunos da Apae, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Batalhão do 5º BEC, fanfarras