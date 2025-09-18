Deputados de Rondônia votam a favor da urgência para projeto de anistia

Publicada em 18/09/2025 às 09h27
Porto Velho, RO – A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira (17) o regime de urgência para o Projeto de Lei nº 2.162/2023, que trata de anistia a participantes de manifestações políticas ocorridas a partir de 30 de outubro de 2022. A decisão acelera a tramitação da proposta, permitindo que ela seja levada diretamente ao plenário sem análise prévia pelas comissões. No total, foram 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções.
No caso de Rondônia, todos os oito deputados federais votaram “sim”. Coronel Chrisóstomo (PL), Cristiane Lopes (União Brasil), Dr. Fernando Máximo (União Brasil), Lúcio Mosquini (MDB), Maurício Carvalho (União Brasil), Rafael Fera (Podemos), Sílvia Cristina (PP) e Thiago Flores (Republicanos) registraram apoio ao requerimento de urgência.
Nas redes sociais, parlamentares rondonienses confirmaram seus votos e comentaram a decisão. O deputado Coronel Chrisóstomo classificou o resultado como “um dia histórico para os brasileiros de bem” e afirmou que a meta é “trabalhar para conciliar e pacificar”. Já o deputado Fernando Máximo publicou um vídeo celebrando: “Pela Débora do batom: urgência da anistia aprovada”.
A deputada Sílvia Cristina compartilhou o registro oficial do painel eletrônico da Câmara, destacando: “Registro do meu voto SIM ao requerimento de urgência na apreciação do PL da Anistia, na sessão extraordinária desta quarta-feira”. Thiago Flores também exibiu a tela do sistema de votação e afirmou: “Esse projeto garante justiça para quem está preso injustamente pelos atos de 8 de janeiro”.
O deputado Rafael Fera rebateu críticas sobre sua posição, declarando em vídeo: “Sempre fui claro: voto SIM à anistia”. Já a deputada Cristiane Lopes disse acreditar que a medida é “um passo fundamental para garantir uma anistia ampla, geral e irrestrita”. O deputado Lúcio Mosquini acrescentou que “o Brasil precisa de união, reconciliação e esperança em um futuro de paz e justiça”.
Com a aprovação da urgência, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que será designado um relator para apresentar a versão final do texto, que ainda será debatido em plenário.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!