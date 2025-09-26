Deputado Marcelo Cruz destina R$ 6,3 milhões em investimentos para Cujubim

Publicada em 26/09/2025 às 10h05
O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) anunciou investimentos que somam R$ 6,3 milhões no município de Cujubim, contemplando ações de fortalecimento do setor produtivo, obras de infraestrutura rural e modernização da iluminação pública.
Ao lado do vereador Herlon, o parlamentar entregou um secador de café no valor de R$ 170 mil ao produtor Everson, da Cujubi Coffee, vencedor do 1º lugar na Concafé da região do Vale do Jamari.
Outro equipamento, também avaliado em R$ 170 mil, foi destinado à Associação Beira Rio Preto, em parceria com o presidente Sidmar, reforçando o apoio à agricultura familiar e ao desenvolvimento econômico local.
Marcelo Cruz também realizou a entrega da iluminação de LED já instalada em mais de 90% do município, com investimento de R$ 955 mil, garantindo mais segurança, eficiência energética e modernização para a população.
Durante a agenda, o deputado acompanhou ainda as obras de recuperação das estradas vicinais, que contam com um investimento de R$ 5 milhões. A vistoria foi realizada com a presença do vereador Herlon, do secretário de Obras, Paulinho, e do secretário de Agricultura, Jesiel.
O parlamentar ressaltou que os investimentos são fundamentais para assegurar o escoamento da produção, melhorar as condições de trafegabilidade e proporcionar mais qualidade de vida aos agricultores e moradores de Cujubim.
