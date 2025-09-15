Deputado Fernando Máximo cobra audiência pública sobre privatização da Hidrovia do Madeira em reunião na ANTAQ

Publicada em 15/09/2025 às 14h40
O deputado federal Fernando Máximo (União Brasil-RO) participou de reunião na Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para tratar da proposta de privatização da Hidrovia do Madeira, pauta de grande relevância para Rondônia.
O parlamentar destacou que cobrou insistentemente a realização de audiências públicas amplamente divulgadas e com a participação efetiva da imprensa e, sobretudo, da população que depende do transporte no Rio Madeira.
“Saímos agora da ANTAQ, onde tivemos uma reunião bastante demorada, mas muito produtiva. Uma coisa que cobrei muito foi a audiência pública, que seja divulgada na imprensa e que os principais interessados – como as comunidades do Baixo Madeira – participem. O que nós queremos é isso: esclarecimentos para passar para as pessoas que usam o Rio Madeira, que dependem do transporte para os distritos”, afirmou.
Segundo Máximo, os diretores da agência garantiram que todas as etapas serão comunicadas oficialmente aos parlamentares, imprensa e sociedade, para que não falte transparência ao processo.
“Nos prometeram que vão avisar todos os deputados e senadores, convidar a imprensa e a população para que todos possam tirar dúvidas, apresentar questionamentos e compreender de fato o que o governo federal pretende com a privatização. Estivemos muito bem atendidos pelo diretor Frederico Dias e sua equipe, e esperamos que as providências realmente sejam tomadas, principalmente a audiência pública, que é essencial para que eu, você e todos nós possamos participar desse debate”, completou.
Fernando Máximo reforçou ainda que continuará acompanhando de perto o tema para garantir que os interesses da população rondoniense sejam respeitados e que as mudanças na Hidrovia do Madeira sejam conduzidas com total transparência e participação social.
