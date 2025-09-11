Deputado Estadual Cirone assegura recursos para Festa da linguiça

Publicada em 11/09/2025 às 11h21
O deputado estadual Cirone Deiró assegurou mais R$ 100 mil para a realização da Festa da Linguiça, denominada também como "Pomer Wurst Fest". O evento acontece nos dias 13 e 14 de setembro (sábado e domingo), na Linha 21, no município de Cacoal. A programação envolve atrações artísticas e culturais, além de almoço com a tradicional linguiça produzida pela comunidade local.
O evento está em sua 16ª edição e a cada ano atrai um número maior de visitantes. A programação inclui a realização de show com a banda Forró Perfeito e apresentações de danças pomeranas. Também será realizado um sorteio de R$ 10 mil em dinheiro. A Festa da Linguiça está entre os eventos que recebem apoio do deputado Cirone Deiró, todos os anos. “É uma iniciativa que fortalece a cultura pomerana e proporciona lazer e diversão à população de Cacoal e municípios vizinhos”, disse o deputado.
O deputado Cirone Deiró destacou que a realização da Festa da Linguiça é uma iniciativa dos colonizadores descendentes dos pomeranos, que trouxeram consigo costumes e tradições ainda hoje transmitidos às novas gerações. "Além de valorizar as tradições pomeranas, a Festa da Linguiça se consolidou como um importante evento turístico na área rural do município de Cacoal,”afirmou.
Os registros indicam que os primeiros pomeranos chegaram em Cacoal na década de 70, desde então, compartilham com a comunidade da região sua rica cultura e culinária. Na avaliação do deputado Cirone, o sucesso da Pomer Wurst Fest exemplifica a influência da cultura na vida da população cacoalense
O parlamentar destacou que a realização da Pomer Wurst Fest integra um movimento de preservação da cultura pomerana na região, contribuindo também para a valorização da produção local. “Temos o compromisso de apoiar todos os anos, essa iniciativa que busca preservar a cultura pomerana e promover a continuidade das tradições culinárias”, disse.
Cirone também é apoiador contínuo de festas agropecuárias, competições esportivas e outros eventos realizados nos municípios rondonienses. “Precisamos investir em obras, saúde, educação, agricultura, mas lazer e diversão também são importantes”, afirmou o parlamentar
Comentários
Seja o primeiro a comentar!