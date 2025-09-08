Deputado Edevaldo Neves visita comunidade rural em Candeias do Jamari

Por RondôniaDinâmica
Publicada em 08/09/2025 às 15h49
O deputado estadual Edevaldo Neves esteve neste domingo em Vila Nova de Samuel, distrito do município de Candeias do Jamari. Durante a visita, ele se reuniu com moradores da Linha Miriti, onde foi recebido pela comunidade local.
A agenda incluiu um almoço coletivo, no qual o parlamentar compartilhou momentos de convivência com os presentes. No encontro, foi servido prato tradicional da região: galinha caipira.
Em sua fala, Edevaldo Neves destacou a importância da aproximação com os cidadãos. “É sempre gratificante estar junto da população, ouvindo, conversando e fortalecendo os laços que nos unem em torno de um Rondônia melhor para todos”, afirmou.
