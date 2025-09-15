Deputado Edevaldo Neves participa da Cavalgada dos Amigos em Governador Jorge Teixeira

Publicada em 15/09/2025 às 16h05
O deputado estadual Edevaldo Neves esteve no município de Governador Jorge Teixeira, onde participou da Cavalgada dos Amigos, realizada na Linha 621. O evento contou com a presença de famílias, amigos e moradores da região.
O parlamentar foi convidado por Simone do Posto para a celebração. Durante a atividade, a programação incluiu apresentações musicais, entre elas Melzinho (Instrumental na Sanfona) e Talyson do Acordeon.
Em declaração, Edevaldo Neves afirmou: “É uma grande satisfação participar deste momento, que reúne amigos, famílias e toda a comunidade em um clima de alegria e confraternização. Eventos como este fortalecem nossas tradições e mostram a força da cultura do campo, que merece sempre ser valorizada”.
Ele também agradeceu a acolhida recebida: “Agradeço o carinho e a recepção de todos. É muito bom estar presente e compartilhar dessa festa tão especial”.
