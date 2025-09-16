Deputado Delegado Camargo se reúne com representantes dos Sindicatos e do Governo para tratar da crise na saúde em Rondônia

Publicada em 16/09/2025 às 08h10
O deputado estadual Delegado Camargo se reuniu nesta segunda-feira (15) com representantes dos sindicatos da saúde e representantes do governo para debater a valorização salarial da categoria.
Na ocasião, o parlamentar cobrou do Governo o cumprimento dos compromissos assumidos com as categorias da saúde e com a população.
Durante a reunião, Delegado Camargo foi enfático ao afirmar que o Governo tem se recusado a garantir um salário digno para médicos, enfermeiros, técnicos e demais trabalhadores da saúde, ao mesmo tempo, em que aprova altos gastos em outras áreas.
Ele destacou a contradição entre o discurso de crise financeira do Estado e a aprovação, de autoria do próprio Governo, de um projeto que destina R$ 28 milhões mensais para uma Organização Social de Saúde (OSS), responsável pela terceirização da gestão do novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia (HEURO).
O deputado apresentou uma solução: cancelar a terceirização, que custará R$ 28 milhões por mês, e utilizar esses recursos para garantir a valorização dos profissionais da saúde.
“Se o Governo tem recursos para pagar R$ 28 milhões por mês a uma OSS, também tem condições de valorizar os profissionais da saúde, que estão na linha de frente salvando vidas todos os dias. Rondônia não precisa de terceirização, precisa de valorização. Nossos profissionais já fazem um excelente trabalho; o que falta é estrutura e reconhecimento”, afirmou o parlamentar.
Segundo o parlamentar, a categoria não pode continuar sendo penalizada com salários defasados enquanto o Estado direciona verbas milionárias para contratos terceirizados.
Delegado Camargo reafirmou seu compromisso em acompanhar de perto as negociações e reforçou que continuará cobrando do Governo medidas concretas para garantir a valorização e a dignidade dos servidores da saúde pública de Rondônia.
