Deputado Cássio Gois reforça campanha da Ale e mobiliza Rondônia pela doação de sangue e medula óssea

Publicada em 02/09/2025 às 16h05
A campanha de conscientização promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) ganhou reforço especial do deputado estadual Cássio Gois, que reuniu sua equipe de assessores de Cacoal e Porto Velho para participar ativamente da ação de doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea.
A mobilização ocorreu no Fhemeron de Cacoal e no Fhemeron de Porto Velho, com o objetivo de incentivar a população a aderir à campanha e contribuir para salvar vidas. Cássio Gois destacou que, além de apoiar a iniciativa da Alero, a ação busca sensibilizar a sociedade sobre a importância da solidariedade e do ato de doar.
“Estamos unindo forças com a Assembleia Legislativa e o Fhemeron para ampliar o alcance dessa campanha tão necessária. Doar sangue e se cadastrar como doador de medula óssea é um gesto simples, mas que pode salvar muitas vidas. Nossa missão é mobilizar Rondônia para fazer a diferença”, afirmou o deputado.
Durante a ação, a doadora voluntária Maria de Oliveira, que já participa do cadastro de doação de medula óssea, destacou a importância da iniciativa e reforçou que cada pessoa pode salvar várias vidas com um único gesto:
“Essa campanha é extremamente importante e fico feliz em saber que, com um gesto tão simples, posso ajudar a salvar até quatro vidas. Espero que mais pessoas entendam o valor da doação e se juntem a essa causa”, disse Maria.
O diretor do Fhemeron de Cacoal, Dr. Tochiuqui Nakandakare, também parabenizou a Assembleia Legislativa pela mobilização estadual e ressaltou a relevância da parceria.
“Essa união de esforços entre a Assembleia Legislativa, o Fhemeron e a sociedade é fundamental para mantermos os estoques de sangue e os cadastros de medula óssea sempre atualizados. Parabenizo a Alero pela iniciativa e apoio.” declarou o médico.
O Fhemeron é o principal responsável pela coleta, processamento e distribuição de sangue em Rondônia. A instituição reforça que os estoques precisam ser mantidos em níveis adequados para atender hospitais e pacientes de todo o estado.
Além de doar, os voluntários também puderam se cadastrar para doação de medula óssea, um gesto fundamental para pacientes com doenças graves, como leucemia, câncer e outras doenças hematológicas.
A campanha segue acontecendo em todas as unidades do Fhemeron em Rondônia, e a participação da sociedade é essencial para manter o sistema de saúde abastecido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!