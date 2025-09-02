Doação de sangue

Deputado Cássio Gois reforça campanha da Ale e mobiliza Rondônia pela doação de sangue e medula óssea

A mobilização ocorreu no Fhemeron de Cacoal e no Fhemeron de Porto Velho, com o objetivo de incentivar a população a aderir à campanha e contribuir para salvar vidas.