Deputado Alex Redano prestigia formatura do BPFron e destaca apoio para armamentos

Publicada em 16/09/2025 às 14h00
A solenidade reuniu autoridades parlamentares, e familiares dos formandos (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), prestigiou na noite da última segunda-feira (15), no Comando Geral da Polícia Militar, da formatura do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), reforçando seu compromisso com a segurança pública do estado de Rondônia. Durante o evento, Redano destacou a importância estratégica do BPFron, responsável pela atuação nas áreas de fronteira e combate ao crime organizado.
“Esses policiais de fronteira foram treinados para proteger nossas divisas e garantir mais segurança à população de Rondônia e consequentemente do Brasil. Tive o privilégio de destinar a primeira emenda parlamentar voltada ao BPFron, exclusivamente para a compra de armamentos. Foi uma honra ver esse investimento ser transformando em realidade”, afirmou o presidente.
O BPFron foi criado para atuar de forma especializada no enfrentamento à criminalidade nos 1.342 km de fronteira de Rondônia, abrangendo desde o combate ao tráfico de drogas, contrabando, a repressão a crimes transfronteiriços, entrada ilegal de armas e protegendo as divisas do estado e reforçando o combate às organizações criminosas que atuam na região.
A solenidade reuniu autoridades parlamentares, e familiares dos formandos, que agora passam a compor uma das unidades mais preparadas da Polícia Militar de Rondônia. O apoio do parlamentar fortalece a estrutura do batalhão, garantindo melhores condições de trabalho aos agentes e maior eficiência no patrulhamento das fronteiras.
Solenidade foi realizada no Comando Geral da Polícia Militar (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
"O BPFron é uma unidade fundamental não apenas para Rondônia, mas para todo o Brasil. Estamos falando de um batalhão que atua nos 1.342 km de fronteira do nosso estado, garantindo que drogas, armas, contrabando e outros ilícitos não entrem em nosso território. O trabalho desses policiais é estratégico para a segurança da população rondoniense e para a proteção nacional. Por isso, é motivo de orgulho apoiar o fortalecimento dessa tropa tão especializada, que está na linha de frente contra o crime organizado", pontuou o presidente.
Foto: Rafael Oliveira
