IMPACTO AMBIENTAL

Deputado Alex Redano manifesta apoio aos garimpeiros e convoca audiência pública em defesa da atividade em Rondônia

O parlamentar exibiu vídeos que mostram balsas sendo explodidas, garimpeiros em desespero e o impacto ambiental da ação, como o derramamento de óleo nas águas do rio Madeira