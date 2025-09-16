Deputado Alex Redano garante transporte para alunos do Ifro Ariquemes com emenda de R$ 400 mil

Publicada em 16/09/2025 às 08h10
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)
A educação em Rondônia recebeu mais um reforço importante. Uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), foi destinada para viabilizar o transporte dos estudantes do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) campus Ariquemes.
O recurso faz parte do convênio firmado com a Associação de Pais e Professores do Ifro, que assegura a contratação de empresa especializada no transporte escolar, sendo a emenda de Redano fundamental para garantir o deslocamento dos alunos, oferecendo mais segurança e condições adequadas para que frequentem as aulas.
“Sabemos das dificuldades que muitos estudantes enfrentam para se deslocar até o Ifro, por isso destinamos essa emenda que assegura o transporte escolar. Nosso compromisso é dar condições para que os jovens tenham acesso ao ensino de qualidade e possam construir uma vida melhor”, destacou Alex Redano.
A medida representa não apenas um apoio aos estudantes e suas famílias, mas também reafirma a preocupação do Legislativo estadual em contribuir com a permanência dos alunos na sala de aula, fortalecendo o ensino técnico e superior ofertado pelo Ifro.
