Deputado Alan Queiroz solicita prorrogação do “Programa Luz para Todos” no estado de Rondônia

Diante da importância social e econômica para a população rondoniense, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a prorrogação do “Programa Luz para Todos” no estado de Rondônia. A solicitação do parlamentar visa oferecer inclusão social, geração de renda e melhor qualidade de vida para as comunidades do estado.
Desde o seu início em 2019, o programa tem transformado realidades em Rondônia, alcançando cerca de 24 mil famílias e impactando mais de 92 mil pessoas. O programa tem sido essencial para garantir inclusão social, acesso a políticas públicas, geração de renda e melhoria da qualidade de vida. No entanto, muitas localidades ainda não foram contempladas, evidenciando a importância da continuidade do programa, especialmente em áreas rurais mais isoladas.
O deputado estadual Alan Queiroz destacou que a continuidade do programa é essencial para o bem-estar da população do estado. “O Programa Luz para Todos é essencial para garantir dignidade e oportunidades às famílias que ainda vivem sem energia elétrica. A eletrificação rural transforma realidades, impulsiona a economia local, fortalece a agricultura familiar e leva mais qualidade de vida para quem vive distante dos centros urbanos”, disse.
A prorrogação do Luz para Todos representa um passo estratégico para reduzir desigualdades, promover o desenvolvimento regional e assegurar que a energia chegue a todos os lares rondonienses, sem exceção.
