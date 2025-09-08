Deputada Sílvia Cristina recebe o título de cidadã honorária de Jaru

Publicada em 08/09/2025 às 13h50
A deputada federal Sílvia Cristina foi agraciada com o título honorário de cidadã de Jaru. A honraria foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, com apoio direto do prefeito Jeverson Lima, e entregue no final de semana, durante a realização da Expojaru.
“Estou muito feliz e orgulhosa em ser cidadã jaruense, terra de gente determinada e que trabalha muito, para ajudar a desenvolver a nossa querida Rondônia. Sei também do peso e da responsabilidade que carrego, agora como jaruense e vamos seguir atuando em parceria com o município, para promover benefícios à população”, disse a deputada.
O título, aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores, é uma iniciativa conjunta dos vereadores Chiquinho do Cacau, Orlando dos Anjos e Josemar da 34;
“Minha gratidão a todos os vereadores por essa honraria. Agradecer ao prefeito Jeverson Lima e ao vice-prefeito, Grécio Benedito, pela acolhida e pela entrega do título durante a Expojaru, feira agropecuária que mostra a força do agronegócio do município”, finalizou a deputada.
