Deputada Sílvia Cristina fará a entrega de R$ 500 mil para a AMA-RO contratar profissionais especializados

Publicada em 22/09/2025 às 11h49
A deputada federal Sílvia Cristina fará a entrega, nesta quarta-feira (24), às 9h, de uma emenda de R$ 500 mil para a AMA-RO (Associação de Pais e Amigos do Autista). O recurso já está na conta da entidade e será utilizado para a contratação de profissionais especializados, para a formação de equipe multidisciplinar para atender às 144 pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), acolhidas pela entidade.
“A AMA faz um trabalho espetacular e o nosso mandato, mais uma vez, colabora com essa ação, destinando recurso para a contratação de profissionais qualificados para dar o suporte necessário nas terapias das 144 pessoas atendidas”, disse a deputada.
O recurso será aplicado integralmente na contratação de nove profissionais que irão fortalecer a equipe multidisciplinar da instituição pelo período de 12 meses. Serão contratados um assistente social, uma psicóloga, um terapeuta ocupacional, um educador social formador e cinco educadores sociais.
“Esses profissionais atuarão em conjunto com o setor educacional da AMA-RO, garantindo um atendimento mais qualificado e humanizado. Além disso, graças ao reforço em recursos humanos viabilizado pela emenda, a AMA-RO se prepara para uma nova etapa de crescimento: a abertura de mais 144 vagas até o fim do exercício de 2026, ampliando o alcance do atendimento nos três eixos de desenvolvimento humano que estruturam a atuação da entidade — educação, assistência social e saúde”, destacou a diretora-presidente da AMA-RO, Nilza Ferreira.
A contratação dos profissionais é pelo período de 12 meses, através de termo de fomento celebrado com a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias).
