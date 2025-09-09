Deputada federal Sílvia Cristina envia R$ 50 mil em emenda para a Apae de Candeias do Jamari

Publicada em 09/09/2025 às 11h15
A deputada federal Sílvia Cristina fez a entrega de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Candeias do Jamari, que atende 25 alunos de diferentes idades.
“Sou madrinha e parceira das Apaes de Rondônia, tendo destinado mais de R$ 40 milhões para as Apaes e outras entidades. Serão R$ 7 milhões somente neste ano. Estamos ajudando com manutenção e custeio, inclusive para a contratação de profissionais para as terapias, tão importante no acompanhamento dos alunos”, afirmou a deputada.
“Mais uma vez, o recurso da deputada Sílvia Cristina veio em boa hora. A gente estava com dificuldades para garantir o nosso funcionamento pleno, mas graças ao apoio dela, vamos conseguir manter todos os nossos serviços em funcionamento”, disse a diretora da Apae, Gracineide Rezende.
Na entrega do cheque simbólico, estavam presentes o prefeito Lindomar Garçom, a vice-prefeita Edineia Brito, o vereador Geraldo Sem Medo, a presidente da Apae, Greyce Pamela, os secretários municipais, Dinho Souza (Obras), João Leandro (Meio Ambiente), Lúcio Rojas (Ação Social), Mateus Morais (Comunicação), e o adjunto Joelison Azogue (Meio Ambiente). O delegado Sandro Moura também marcou presença.
Na ocasião, o prefeito anunciou que uma área será doada à Apae, para a construção de sua futura sede, que funciona atualmente em um prédio alugado. “Posso assegurar que a Prefeitura de Candeias já está com essas tratativas avançadas e vamos ceder uma área para uma sede ampla e com espaço para crescer sempre que necessário”, disse Garçom.
