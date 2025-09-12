Defesa Civil Municipal tranquiliza população do Cai N’Água após alerta de vazamento de água com rachadura no solo

Publicada em 12/09/2025 às 15h43
A rápida ação da Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC) de Porto Velho tranquilizou moradores da região do Cai N’Água, próximo à margem do rio Madeira, nesta semana. Um vazamento no encanamento da rede de água gerou uma rachadura no solo, o que fez com que a população temesse um desbarrancamento na área que circunda o Mercado do Pescado.
“Diante da situação, que envolvia infiltração de água, nossa equipe de engenharia e monitoramento foi prontamente acionada para realizar uma avaliação. Eu também compareci para acompanhar de perto os trabalhos, sendo que uma equipe dos Bombeiros também gerenciava a situação”, disse Marcos Berti, superintendente da SMDC.
Imediatamente a via foi sinalizada e interditada. Durante os trabalhos de monitoramento, foi constatada a rachadura no asfalto e a infiltração de água. No entanto, conforme Marcos Berti, não foram identificados sinais de risco para as residências próximas, uma vez que a estrutura das casas, quintais e calçadas não apresentavam rachaduras.
A investigação inicial indicou a possibilidade de vazamento em tubulações da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), o que foi logo confirmado. A empresa foi acionada e constatou o vazamento em duas tubulações antigas. A Caerd iniciou a manutenção, com a perspectiva de substituir as tubulações até o final da tarde do mesmo dia e restabelecer o abastecimento de água na região.
“Nossa equipe é prontamente direcionada a qualquer local que necessite de intervenção. A atuação tem como foco o trabalho em conjunto com a comunidade, recebendo seus alertas para mitigar riscos e prevenir danos. Acreditamos que a prevenção é fundamental para a proteção da população", concluiu Berti.
