Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente alertam para os perigos das queimadas urbanas

Por ASSESSORIA
Publicada em 10/09/2025 às 09h53
Publicada em 10/09/2025 às 09h53
Queimadas: um perigo real para Espigão do Oeste! Onde há fumaça, há fogo… e muitos problemas. As queimadas destroem vidas, comprometem a saúde, poluem o ar e colocam em risco nosso futuro.
A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente alertam: cada foco de incêndio significa perda de biodiversidade, ameaça à fauna e flora, prejuízo à agricultura e aumento de doenças respiratórias.
Diga não às queimadas e ajude a preservar nossa cidade. Denuncie, compartilhe esta mensagem e seja parte da mudança!
Disque denúncia: (193 Corpo de Bombeiros) (69)3912-8070
Proteja o ar que respiramos, cuide da vida que temos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!