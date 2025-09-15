Curso “Mecânica Básica para Mulheres” destaca importância da manutenção preventiva como ferramenta para direção defensiva

Publicada em 15/09/2025 às 16h07
Com foco na segurança viária e na capacitação técnica de condutoras, o governo de Rondônia promoveu o curso “Mecânica Básica para Mulheres”. A iniciativa, desenvolvida pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito (EPTran) e Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento (Cofap) integra as ações educativas do órgão e busca ampliar o conhecimento das mulheres sobre manutenção preventiva de veículos. O curso foi realizado no dia 11 de setembro, na sede da EPTran, em Porto Velho.
A capacitação destaca a importância da manutenção preventiva como ferramenta essencial para a direção defensiva. Ao compreender o funcionamento básico dos componentes automotivos, as participantes poderão evitar falhas mecânicas, reduzir custos com reparos e contribuir para a segurança de todos os usuários das vias. A proposta é preparar as mulheres para lidar com situações cotidianas no trânsito, como superaquecimento, falhas na bateria e dificuldades na partida, além de demonstrar e ensinar a forma correta de trocar um pneu e do uso dos equipamentos obrigatórios e de segurança veicular.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as capacitações, como o curso de Mecânica Básica para Mulheres, promovem o conhecimento técnico, e estimulam a cidadania e a corresponsabilidade pela vida no trânsito. “O governo segue investindo para ampliar as oportunidades e fortalecer a cultura de prevenção e educação no trânsito em todo estado”, ressaltou.
A participante Cristiane de Cássia Bolonhez Rivero, disse que “tinha pouco conhecimento de mecânica antes da realização do curso, e que é importante, especialmente para quem viaja muito para o interior, para não ser pego de surpresa, especialmente quando fura um pneu, que agora, graças ao curso, eu já sei como que troca.”
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que o curso voltado especificamente para mulheres tem a formação gratuita e busca reduzir os índices de sinistros e promover a cultura de prevenção. “O curso fortalece o compromisso da gestão estadual com a educação na segurança viária e na desmistificação de que mecânica é coisa para homem.”
FORMAÇÕES
A Escola Pública de Trânsito disponibiliza uma ampla grade de cursos, que inclui formações profissionalizantes e especializadas, ofertadas de forma paga, e cursos complementares, oferecidos gratuitamente à população. Entre as opções estão o mecânica básica para mulheres, direção defensiva, monitor de transporte escolar e aprimoramento para condutor de veículos oficiais. Para informações sobre inscrições, cronograma e cidades onde os cursos serão realizados, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (69) 99356-0519 e (69) 98463-8333.
